Скандал з державним банком: Гетманцев вимагає відставки голови НБУ Андрія Пишного

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після справи НАБУ й САП щодо державного АТ "Сенс Банк" вимагає відставки голови Національного банку України Андрія Пишного.

Як повідомляє Delo.ua, про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

Причини для відставки

Гетманцев переконаний, що реакція регулятора і його голови у відповідь на плівки НАБУ про схему відмивання грошей в Сенс Банку мала бути півтора роки тому, а не зараз.

"Така реакція зараз підтверджує те, що Андрій Пишний знав про схему і покривав її, хоча, всупереч його попереднім заявам, міг припинити", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що колишня заступниця керівника Офісу президента і фігурантка справи НАБУ Ірина Мудра - права рука Андрія Пишного, яку він влаштував до колишнього керівника ОП Андрія Єрмака, не тільки особисто формувала органи управління банку, але і брала активну участь у відмиванні грошей. Також, за словами Гетманцева, шість топ-посадовців Сенс Банку особисто повʼязані з Андрієм Пишним.

"Широко закриті очі Пишного на виявлені в ході перевірки Нацбанком Сенс Банку мільярдні порушення фінмону, поряд із наджорсткою реакцією НБУ на значно дрібніші порушення з картками простих людей. Розумію, що Андрій - майстер відкидати хвости, аби врятуватися. Але не цього разу.Вимагаю відставку", - резюмував нардеп.

Відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку:

заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (імовірно, ідеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.