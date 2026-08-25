Экс-заместительницу Офиса президента Мудру отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 миллионов гривен для экс-заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой, фигурирующей в деле НАБУ "Форест Гамп".

Как пишет Delo.ua, такое решение произнес судья во вторник, удовлетворив ходатайство прокуратуры частично.

Прокурор просил для подозреваемого заключение под стражу с залогом 150 миллионов гривен.

В случае внесения залога на Мудрую будут возложены следующие обязанности:

прибывать по первому требованию к детективу, прокурору, суду;

не отлучаться без разрешения из Киева и области;

воздерживаться от общения со свидетелями, подозреваемыми и потерпевшими по этому делу;

воздерживаться от посещения помещений ООО "Строймонтажсервис-1", ООО "Философия девелопмента", ООО «Региональные ресурсы»;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Мудрая подозреваются в рамках операции "Форест Гамп". Следствие установило факты рейдерского захвата фирм с использованием хакерских изломов государственных реестров, а также попытки вынудить руководство Минюста выполнить определенные действия в обход судебных запретов.

Что предшествовало?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель руководителя Офиса президента, экснародный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка:

заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая;

председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" Алексей Ступак и Николай Гладышенко.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.