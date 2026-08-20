НАБУ раскрыло новые подробности относительно рейдерской группы, в которую входили чиновники Офиса президента и нардепы (ВИДЕО)

20 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили детали операции "Фемида" о преступной организации, которая занималась рейдерством в Киеве и незаконно завладели активами предприятий на сумму более 248 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в НАБУ.

Деятельность преступной организации не ограничивалась легализацией незаконно приобретенных средств.

По данным следствия, в преступную организацию могли быть привлечены действующий и бывший народные депутаты, должностные лица Офиса президента и Минюста, судьи и хакеры.

Следствие установило, что участники из-за подделки документов и судебных решений переоформляли права предприятий на подконтрольных лиц, а для доступа в госреестры привлекали хакеров.

В частности, осенью 2025 года фигуранты таким образом завладели предприятием стоимостью более 248 миллионов гривен. В мае 2026-го пытались завладеть объектами стоимостью более 207 миллионов, заявили в НАБУ.

При этом целью завладения одним из предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн. гривен.

Деятельность организации, вероятно, финансировал действующий народный депутат, который мог направить на это не менее 514 тысяч долларов. Деньги тратили на хакеров, судебные процессы и взятки правоохранителям и судьям.

В НАБУ сообщили, что хакеры под видом государственных регистраторов проникли в реестры юридических лиц и внесли поддельные документы, ложные сведения о переходе права собственности от законных собственников на подставных лиц.

За два дня участники схемы переоформили корпоративные права захваченных предприятий на подконтрольных лиц, фактически являвшихся охранниками одного из соорганизаторов преступления.

Что предшествовало?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель руководителя Офиса президента, экснародный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка:

заместитель председателя Офиса президента Украины (вероятно, речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (вероятно, речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.