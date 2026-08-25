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Ексзаступницю Офісу президента Мудру відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн

Мудру відправили до СІЗО
Ексзаступницю Офісу президента Мудру взяли під варту / Суспільне

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень для ексзаступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, яка фігурує у справі НАБУ "Форест Гамп".

Як пише Delo.ua, таку ухвалу виголосив суддя у вівторок, задовольнивши клопотання прокуратури частково.

Прокурор просив для підозрюваної взяття під варту із заставою 150 мільйонів гривень. 

У разі внесення застави, на Мудру будуть покладені такі обов’язки:

  •  прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора, суду; 
  • не відлучатись без дозволу з Києва та області;
  •  утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та потерпілими в цій справі; 
  • утримуватися від відвідування приміщень ТОВ «Будмонтажсервіс-1», ТОВ «Філософія девелопмента», ТОВ «Регіональні ресурси»; 
  • здати закордонний паспорт; 
  • носити електронний браслет.

Мудра підозрюються в межах операції "Форест Гамп". Слідство встановило факти рейдерського захоплення фірм із використанням хакерських зламів державних реєстрів, а також спроби змусити керівництво Мін'юсту виконати певні дії в обхід судових заборон.

Що передувало?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку:

  • заступник голови Офісу президента України Ірина Мудра;
  • голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку"  Олексій Ступак та Микола Гладишенко.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

Автор:
Світлана Манько

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