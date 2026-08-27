Засновниця Wildberries втратила майже 40% статків через удари по складах компанії

Засновниця та власниця російського маркетплейса Wildberries Тетяна Кім втратила $3,1 млрд після серії ударів безпілотників по логістичній інфраструктурі компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У лютому 2026 року капітал підприємниці оцінювали у $8,1 млрд, однак через руйнування складських комплексів він скоротився на 39% — до $5 млрд. Атаки на об'єкти маркетплейса розпочалися 18 липня. За цей період постраждали 23 логістичні центри у 16 регіонах РФ, а окремі комплекси згоріли повністю. За підрахунками аналітиків Data Insight, прямі збитки компанії через втрату інфраструктури сягнули від $1,75 млрд до $2,65 млрд (147–223 млрд рублів).

Збереження лідерства та скорочення списку мільярдерок

Попри фінансові втрати, Кім уп'яте поспіль очолила щорічний рейтинг найбагатших жінок Росії. Водночас загальний список мільярдерок у країні різко скоротився через кризу на біржі та сповільнення споживчого сектору:

сукупний капітал учасниць рейтингу за рік упав із $25,75 млрд до $18,95 млрд;

кількість жінок зі статками понад $1 млрд зменшилася з дев'яти до чотирьох.

Окрім Тетяни Кім, у переліку мільярдерок залишилися президентка "Інтеко Менеджмент" Олена Батуріна, головна акціонерка банку "Уралсиб" Людмила Коган ($1,25 млрд) та Катерина Федун — донька колишнього співвласника "Лукойлу" Леоніда Федуна.

Зі списку доларових мільярдерок вибули співвласниця мереж "Л'Етуаль" і "Подружка" Тетяна Володіна, співвласниця агрохолдингу "Співдружність" Наталія Луценко, власниця будинку культури "ГЕС-2" Вікторія Міхельсон, співвласниця компанії "Вулкан" Лідія Сультєєва та колишня акціонерка "ФосАгро" Тетяна Литвиненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд РФ відмовився покривати $9,6 млрд збитків за знищені склади Wildberries. Російська влада відмовила постраждалому бізнесу у прямій фінансовій допомозі, обмежившись лише тимчасовою відстрочкою податкових платежів і мораторієм на перевірки.