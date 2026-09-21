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США домовляються про калійні добрива з Білоруссю на тлі суперечки з Канадою

Дональд Трамп
Трамп хоче купувати калійні добрива у Білорусі / Вікіпедія

Президент США Дональд Трамп повідомив про роботу над угодою щодо закупівлі калію в Білорусі за нижчою ціною на тлі торговельної суперечки з Канадою.

Як пише Dilo, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Сполучені Штати працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калію з Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми наразі сплачуємо Канаді, — це дуже гарна новина для наших фермерів і тваринників", — зазначив він.

Чому США шукають інші поставки

Як зауважили в Bloomberg, заява Трампа пролунала на тлі торговельної суперечки між США та Канадою. Канада є одним із найбільших експортерів калійних добрив у світі, а майже 90% імпорту США у 2025 році припадало саме на неї.

За даними Міністерства сільського господарства США, у 2025 році країна імпортувала близько 13 млн тонн калійних добрив. Білорусь до запровадження торговельних обмежень поставила до США понад 700 000 тонн калійних добрив у 2021 році.

Проблеми та перешкоди

Аналітики зазначають, що Білорусь не має достатніх вільних потужностей для постачання великих обсягів до США, оскільки річне виробництво вже законтрактовано. Крім того, транспортування стикається з логістичними перешкодами через те, що залізнична система Литви розірвала контракт з "Білоруськалієм" у 2022 році.

Однак США вже послабили частину власних обмежень щодо білоруських добрив. Вашингтон пов'язував це рішення з домовленостями, після яких влада Білорусі звільнила сотні політичних в'язнів.

Нагадаємо, 17 вересня Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може запровадити “дуже високі мита” проти Євросоюзу, якщо вважатиме потенційну угоду між Канадою та ЄС “ворожим кроком”. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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