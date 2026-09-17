Трамп пригрозив ЄС митами через можливе зближення з Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може запровадити “дуже високі мита” проти Євросоюзу, якщо вважатиме потенційну угоду між Канадою та ЄС “ворожим кроком”.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення СNN.

Трамп пригрозив ЄС митами

Заява Трампа пролунала після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Канаді стати першим "асоційованим членом" Євросоюзу.

"Якщо це добра ініціатива - все гаразд. Якщо ж це недобра ініціатива, ми запровадимо дуже високі мита проти Європи - така можливість існує", - сказав Трамп журналістам.

Ініціатива ЄС з'явилася на тлі загострення торговельних відносин між Канадою та США. Сполучені Штати залишаються найбільшим торговельним партнером Канади, однак уряд прем'єр-міністра Марка Карні останнім часом активно розширює зв'язки з Європою.

Карні, який раніше очолював Банк Англії, заявляє про намір побудувати з Євросоюзом "унікальний альянс". У середу він був присутній у Страсбурзі на виступі фон дер Ляєн щодо стану ЄС.

За словами президентки Єврокомісії, Брюссель прагне вивести відносини з Канадою "на максимально високий рівень". Водночас вона наголосила, що поглиблення співпраці не спрямоване проти інших держав.

Що може передбачати особливий формат відносин

Конкретні умови запропонованого "асоційованого членства" Канади в ЄС наразі не визначені. Також невідомо, чи підтримають таку модель усі держави-члени Євросоюзу.

За даними західних ЗМІ, серед можливих напрямів співпраці сторони розглядають скорочення торговельних бар'єрів, будівництво підводних кабелів між Європою та Канадою, розвиток енергетичної інфраструктури та розширення доступу Європи до канадського газу.

Також обговорюються спільні проєкти у сфері штучного інтелекту та технологій, а також можливість спрощення умов проживання і працевлаштування канадців у Європі.

Фон дер Ляєн заявила про намір поглиблювати співпрацю Канади та ЄС у виробництві, технологіях, обороні, кібербезпеці, штучному інтелекті, енергетиці, видобутку критично важливих корисних копалин і виробництві акумуляторів.

Повноправне членство Канади в ЄС наразі не розглядається як стандартна процедура вступу. Однією з головних перешкод є географічний критерій: країни-кандидати на членство мають бути європейськими державами.

Крім того, для вступу до Євросоюзу необхідне одностайне схвалення кандидатури всіма 27 державами-членами. Формального статусу «асоційованого члена» в ЄС наразі не існує.

Торгівля Канади та ЄС

Економічні зв'язки між Канадою та Євросоюзом уже мають значний масштаб. За даними Європейської комісії, у 2025 році обсяг торгівлі товарами та послугами між сторонами становив €130,8 млрд. За останнє десятиліття цей показник зріс більш ніж на 80%.

Ключовими товарами експорту ЄС до Канади є автомобілі, промислове обладнання та фармацевтична продукція. Канада, своєю чергою, постачає до Європи сиру нафту, добрива, критично важливі корисні копалини та неблагородні метали.

Відносини сторін значною мірою визначає Всеосяжна економічна і торговельна угода між Канадою та ЄС (CETA), основні положення якої діють із 2017 року. Водночас угода досі не ратифікована всіма країнами Євросоюзу.

Реакція Канади

У Канаді загалом зростає підтримка поглиблення співпраці з Європейським Союзом. Опитування Abacus Data, проведене у вересні, показало, що близько 80% респондентів виступають за посилення співпраці з ЄС у питаннях зовнішньої політики, оборони та економіки.

Водночас ідея повноправного вступу Канади до Євросоюзу не має однозначної підтримки. Її підтримали 49% опитаних.

Лідер канадської опозиційної Консервативної партії П'єр Пуальєвр виступив проти поглиблення відносин із ЄС. Він заявив, що Канада не стане ні 51-м штатом США, ні 28-ю державою Європейського Союзу.

Паралельно Трамп продовжує наполягати на ідеї перетворення Канади на 51-й штат США. Прем'єр-міністр Марк Карні цю пропозицію відкидає.

Нагадаємо, на тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.