Канада може стати першим асоційованим членом ЄС: фон дер Ляєн зробила пропозицію

Європейський Союз запропонував Канаді стати першим асоційованим членом блоку. Із відповідною заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення про стан ЄС у Страсбурзі 16 вересня.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Канада та ЄС поглиблюють співпрацю

На заході був присутній прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

За словами фон дер Ляєн, Європі та Канаді необхідно переглянути формат партнерства на тлі змін у світовому порядку.

"У цьому новому світі ми повинні терміново переосмислити наші партнерства та створювати глобальні коаліції заради нашої стійкості й демократій. Я хотіла б працювати з вами над відкриттям дверей для того, щоб Канада стала першим асоційованим членом Європейського Союзу", — заявила вона.

Співпраця у сфері оборони та технологій

Фон дер Ляєн також запропонувала поглибити співпрацю між ЄС і Канадою у виробництві, технологіях, обороні та енергетиці.

Окремо президентка Єврокомісії назвала Арктику одним із ключових спільних напрямів. За її словами, співпраця в цьому регіоні може стати "флагманським спільним проєктом" ЄС і Канади.

Пропозиція прозвучала на тлі закликів канадського прем’єра до тіснішої взаємодії між державами, які він називає "середніми державами". Раніше цього року Карні заявляв, що заснований на правилах міжнародний порядок фактично припинив існування.

Він також закликав такі країни об’єднуватися для протидії тиску та залякуванню з боку найбільших економік світу.

Які питання мають вирішити ЄС і Канада

Одним із пріоритетів Канади є завершення ратифікації Всеосяжної економічної та торговельної угоди з ЄС (CETA). Документ уклали близько десяти років тому, однак його досі не ратифікували 10 європейських країн.

Сторонам також належить узгодити низку розбіжностей, зокрема щодо європейського механізму вуглецевого ціноутворення для імпортних товарів, а також правил ЄС щодо вирубки лісів і використання пестицидів.

Водночас Канада вже отримала доступ до європейської програми SAFE обсягом €150 млрд, яка передбачає кредитування оборонних закупівель. Велика Британія такого доступу не має.

У жовтні відбудеться саміт

Очікується, що ЄС і Канада продемонструють прогрес у переговорах до саміту, який має відбутися в Монреалі у жовтні.

За даними Bloomberg, під час зустрічі сторони можуть підписати угоду про цифрову торгівлю. Переговори щодо цього документа вже тривають.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європу та Канаду об’єднує прихильність до демократичних принципів.

"Європа і Канада вірять у демократію. Влада не належить найсильнішим, найбагатшим або найгучнішим", - заявила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, на тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.