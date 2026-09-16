Канада может стать первым ассоциированным членом ЕС: фон дер Ляен сделала предложение

Европейский Союз предложил Канаде стать первым ассоциированным членом блока. С соответствующим заявлением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время ежегодного обращения о состоянии ЕС в Страсбурге 16 сентября.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Канада и ЕС углубляют сотрудничество

На мероприятии присутствовал премьер-министр Канады Марк Карни.

По словам фон дер Ляйен, Европе и Канаде необходимо пересмотреть формат партнерства на фоне изменений в мировом порядке.

"В этом новом мире мы должны срочно переосмыслить наши партнерства и создавать глобальные коалиции ради нашей устойчивости и демократий. Я бы хотела работать с вами над открытием дверей для того, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом Европейского Союза", — заявила она.

Сотрудничество в сфере обороны и технологий

Фон дер Ляен предложила углубить сотрудничество между ЕС и Канадой в производстве, технологиях, обороне и энергетике.

Отдельно президент Еврокомиссии назвала Арктику одним из ключевых общих направлений. По ее словам, сотрудничество в этом регионе может стать "флагманским общим проектом" ЕС и Канады.

Предложение прозвучало на фоне призывов канадского премьера к более тесному взаимодействию между государствами, которые он называет "средними государствами". Ранее в этом году Карни заявлял, что основанный на правилах международный порядок фактически прекратил существование.

Он также призвал такие страны объединяться для противодействия давлению и устрашению со стороны крупнейших экономик мира.

Какие вопросы должны решить ЕС и Канада

Одним из приоритетов Канады является завершение ратификации Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения с ЕС (CETA). Документ был заключен около десяти лет назад, однако его до сих пор не ратифицировали 10 европейских стран.

Сторонам также предстоит согласовать ряд разногласий, в частности европейского механизма углеродного ценообразования для импортных товаров, а также правил ЕС по вырубке лесов и использованию пестицидов.

В то же время Канада уже получила доступ к европейской программе SAFE в размере €150 млрд, предусматривающей кредитование оборонных закупок. Великобритания такого доступа не имеет.

В октябре состоится саммит

Ожидается, что ЕС и Канада продемонстрируют прогресс в переговорах к саммиту, который должен пройти в Монреале в октябре.

По данным Bloomberg, в ходе встречи стороны могут подписать соглашение о цифровой торговле. Переговоры по этому документу уже продолжаются.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Европу и Канаду объединяет приверженность демократическим принципам.

"Европа и Канада верят в демократию. Власть не принадлежит сильнейшим, богатым или громким", - заявила президент Еврокомиссии.

Напомним, на фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту на 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.