Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за возможного сближения с Канадой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести "очень высокие пошлины" против Евросоюза, если сочтет потенциальное соглашение между Канадой и ЕС "враждебным шагом".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение СNN.

Трамп пригрозил ЕС пошлинами

Заявление Трампа прозвучало после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложил Канаде стать первым "ассоциированным членом" Евросоюза.

"Если это хорошая инициатива - все хорошо. Если же это нехорошая инициатива, мы введем очень высокие пошлины против Европы - такая возможность существует", - сказал Трамп журналистам.

Инициатива ЕС появилась на фоне обострения торговых отношений между Канадой и США. Соединенные Штаты остаются крупнейшим торговым партнером Канады, однако правительство премьер-министра Марка Карни в последнее время активно расширяет связи с Европой.

Карни, ранее возглавлявший Банк Англии, заявляет о намерении построить с Евросоюзом "уникальный альянс". В среду он присутствовал в Страсбурге на выступлении фон дер Ляен о состоянии ЕС.

По словам президентки Еврокомиссии, Брюссель стремится вывести отношения с Канадой "на максимально высокий уровень". В то же время она подчеркнула, что углубление сотрудничества не направлено против других государств.

Что может предусматривать особый формат отношений

Конкретные условия предложенного "ассоциированного членства" Канады в ЕС пока не определены. Также неизвестно, поддержат ли такую модель все государства-члены Евросоюза.

По данным западных СМИ, среди возможных направлений сотрудничества стороны рассматривают сокращение торговых барьеров, строительство подводных кабелей между Европой и Канадой, развитие энергетической инфраструктуры и расширение доступа Европы к канадскому газу.

Также обсуждаются общие проекты в сфере искусственного интеллекта и технологий, а также возможность упрощения условий проживания и трудоустройства канадцев в Европе.

Фон дер Ляен заявила о намерении углублять сотрудничество Канады и ЕС в производстве, технологиях, обороне, кибербезопасности, искусственном интеллекте, энергетике, добыче критически важных полезных ископаемых и производстве аккумуляторов.

Полноправное членство Канады в ЕС пока не рассматривается как стандартная процедура вступления. Одним из главных препятствий является географический критерий: страны-кандидаты в членство должны быть европейскими государствами.

Кроме того, для вступления в Евросоюз необходимо единодушное одобрение кандидатуры всеми 27 государствами-членами. Формального статуса «ассоциированного члена» в ЕС пока не существует.

Торговля Канады и ЕС

Экономические связи между Канадой и Евросоюзом уже имеют значительный масштаб. По данным Европейской комиссии, в 2025 году объем торговли товарами и услугами между сторонами составил €130,8 млрд. В последнее десятилетие этот показатель вырос более чем на 80%.

Ключевыми товарами экспорта ЕС в Канаду есть автомобили, промышленное оборудование и фармацевтическая продукция. Канада, в свою очередь, поставляет в Европу сырую нефть, удобрения, критически важные полезные ископаемые и неблагородные металлы.

Отношения сторон в значительной степени определяет всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (CETA), основные положения которого действуют с 2017 года. В то же время соглашение до сих пор не ратифицировано всеми странами Евросоюза.

Реакция Канады

В Канаде растет поддержка углубления сотрудничества с Европейским Союзом. Опрос Abacus Data, проведенный в сентябре, показал, что около 80% респондентов выступают за усиление сотрудничества с ЕС по вопросам внешней политики, обороны и экономики.

В то же время идея полноправного вступления Канады в Евросоюз не имеет однозначной поддержки. Ее поддержали 49% опрошенных.

Лидер канадской оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр выступил против углубления отношений с ЕС. Он заявил, что Канада не станет ни 51-м штатом США, ни 28-м государством Европейского Союза.

Параллельно Трамп продолжает настаивать на идее превращения Канады в 51 штат США. Премьер-министр Марк Карни это предложение отвергает.

Напомним, на фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом и планирует присоединиться к кредиту на 90 миллиардов евро для Украины и объявить сумму взноса до октября.