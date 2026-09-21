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Лікарні працюватимуть за новими правилами під час повітряної тривоги: що зміниться для пацієнтів

Сергій Корецький
Кабмін розподілив 1,6 млрд млн на професійну освіту та шкільне харчування / Урядовий портал

Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряної загрози, які визначають порядок дій персоналу та пацієнтів за жовтого і червоного рівнів небезпеки.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр Сергій Корецький.

Нові правила роботи

За жовтого рівня лікарні продовжують працювати у звичайному режимі. Працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити доступ до укриттів.

За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. 

Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікуватимуть у найбезпечніших доступних приміщеннях. В укриттях та таких приміщеннях можна буде надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів.

Як працюватиме швидка

"Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів", — зазначив прем’єр .

Окремо уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень; приміщень із резервними джерелами живлення; місць із критично важливим медичним обладнанням.

Особливу увагу мають приділити пацієнтам, яких неможливо швидко перемістити.

Нагадаємо, 3 вересня Кабмін ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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