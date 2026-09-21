Больницы будут работать по новым правилам во время воздушной тревоги: что изменится для пациентов

Правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений во время воздушной угрозы, которые определяют порядок действий персонала и пациентов при желтом и красном уровнях опасности.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

Новые правила работы

При желтом уровне больницы продолжают работать в обычном режиме. Работникам, пациентам и посетителям должны обеспечить доступ к укрытиям.

При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. В то же время, не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т.д.

Пациентов, которых невозможно переместить, будут лечить в безопасных доступных помещениях. В укрытиях и помещениях можно будет оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов.

Как будет работать скорая

"Экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам", - отметил премьер.

Отдельно правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родовых и приемных отделений; помещений с резервными источниками питания; мест с критически важным медицинским оборудованием.

Особое внимание следует уделить пациентам, которых невозможно быстро переместить.

Напомним, 3 сентября Кабмин принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги .