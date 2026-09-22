На півдні та заході України зведуть дві вітроелектростанції потужністю 257,6 МВт: хто інвестор

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надати до €60 млн для будівництва двох вітроелектростанцій (ВЕС) в Україні загальною потужністю 257,6 МВт. Загальна вартість проєктів становить €400 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"IFC розглядає можливість надання кредиту категорії А у розмірі до EUR60 млн за рахунок власних коштів IFC, а також залучення фінансування за допомогою кредиту категорії В та паралельних кредитів від інших кредиторів", — зазначається в описі проєкту IFC.

Деталі енергетичних проєктів

Запропоноване фінансування є корпоративним кредитним механізмом "зеленого" типу на суму до €250 млн на користь Elementum Energy. Гроші надаються через її дочірні компанії ТОВ "Дністровська вітроелектростанція" та ТОВ "Віндпарк Вест-Р" як співпозичальників.

Кошти спрямують на розробку та будівництво двох об'єктів:

проєкту "Дунай" потужністю 57,6 МВт на півдні Одещини;

проєкту "Тернопіль" потужністю 200 МВт у західній частині України.

ВЕС у західній частині України буде з'єднана з існуючою підстанцією на 330/110/10 кВ.

Крім того, IFC може надати фінансування для покриття дефіциту рентабельності пілотної системи зберігання енергії на основі акумуляторних батарей потужністю 10 МВт / 20 МВт*год, яку встановлять на одному з діючих об'єктів компанії.

Що передбачає фінансування

IFC планує надати Elementum Energy корпоративний "зелений" кредитний механізм обсягом до €250 млн. Співпозичальниками виступатимуть ТОВ "Дністровська вітроелектростанція" та ТОВ "Віндпарк Вест-Р".

Окрім будівництва ВЕС, проєкт передбачає пілотну систему накопичення електроенергії на акумуляторах потужністю 10 МВт/20 МВт·год. Її планують розмістити на одному з уже діючих об’єктів компанії.

IFC також зазначає, що спільно з іншими організаціями може надати €79 млн співінвестицій. Ці кошти можуть включати гарантії покриття перших збитків, старший кредит та фінансування для покриття розриву в рентабельності проєкту.

Терміни реалізації та додаткові інвестиції

Компанія Elementum Energy планує запустити ВЕС "Дунай" на півдні до кінця 2026 року. Своєю чергою проєкт "Тернопіль" планується реалізувати та ввести в експлуатацію в 2028 році.

Раніше надання до €70 млн кредиту на будівництво цих двох ВЕС також схвалив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загалом Elementum Energy управляє портфелем сонячних та вітрових електростанцій загальною потужністю 636 МВт в Україні та продовжує розвивати нові ініціативи у сфері зеленої енергетики.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому районі планують збудувати вітрову електростанцію потужністю до 117 МВт. Її хочуть розмістити на території Солобковецької та Ярмолинецької громад області.