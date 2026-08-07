На Миколаївщині збудують сучасну вітрову електростанцію із накопичувачем енергії

ТОВ "Аравана Енерджі" планує збудувати вітрову електростанцію потужністю до 22 МВт у Миколаївській області, за межами селища Березанка. Новий об'єкт генеруватиме близько 44 ГВт·год на рік і забезпечить 4-годинний резерв живлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Для реалізації проєкту цільове призначення земельної ділянки площею до 10,77 га змінять із сільськогосподарських земель на землі енергетики.

Технічні параметри станції включають:

11 вітрових турбін Vestas V80 та/або Vestas V90 потужністю 2 МВт кожна;

висоту башт 100 метрів;

діаметр ротора 80–90 метрів залежно від моделі;

нову трансформаторну підстанцію та кабельну інфраструктуру для підключення до підстанції "Березань".

Розрахунковий строк експлуатації обладнання становить до 25 років, а одна турбіна вироблятиме близько 4 ГВт·год електроенергії на рік.

Після введення ВЕС в експлуатацію компанія побудує блочно-модульну систему накопичення енергії контейнерного типу ємністю до 120 МВт·год. Встановлена потужність накопичувача становитиме до 30 МВт, а заявлений резерв роботи — до чотирьох годин.

Інформація про забудовника

За даними YouControl, ТОВ "Аравана Енерджі" зареєстроване у листопаді 2017 року в Миколаєві. Основний вид діяльності — виробництво електроенергії. Розмір статутного капіталу становить 200 тисяч гривень. Кінцевим бенефіціарним власником є Едгард Сергєєв.

Раніше повідомлялося, що на Волині розпочалося громадське обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 50 МВт. Проєкт передбачає встановлення близько 14 вітроенергетичних установок потужністю від 3,5 до 8 МВт кожна.