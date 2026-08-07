В Николаевской области построят современную ветровую электростанцию с накопителем энергии

ООО "Араван Энерджи" планирует построить ветровую электростанцию мощностью до 22 МВт в Николаевской области, за пределами поселка Березанка. Новый объект будет генерировать около 44 ГВтч в год и обеспечит 4-часовой резерв питания.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Для реализации проекта целевое назначение земельного участка площадью до 10,77 га будет изменено из сельскохозяйственных земель на земли энергетики.

Технические параметры включают:

11 ветровых турбин Vestas V80 и/или Vestas V90 мощностью 2 МВт каждая;

высоту башен 100 метров;

диаметр ротора 80-90 метров в зависимости от модели;

новую трансформаторную подстанцию и кабельную инфраструктуру для подключения к подстанции "Березань".

Расчетный срок эксплуатации оборудования составляет до 25 лет, а одна турбина будет производить около 4 ГВтч электроэнергии в год.

После ввода ВЭС в эксплуатацию компания построит блочно-модульную систему накопления энергии контейнерного типа емкостью до 120 МВтч. Установленная мощность накопителя будет составлять до 30 МВт, а заявленный резерв работы – до четырех часов.

Информация о застройщике

По данным YouControl, ООО "Арована Энерджи" зарегистрировано в ноябре 2017 года в Николаеве. Основной вид деятельности – производство электроэнергии. Размер уставного капитала составляет 200 тысяч гривен. Конечным бенефициарным владельцем является Эдгард Сергеев.

Ранее сообщалось, что на Волыни началось общественное обсуждение проекта строительства ветроэлектростанции общей мощностью 50 МВт. Проект предполагает установку около 14 ветроэнергетических установок мощностью от 3,5 до 8 МВт каждая.