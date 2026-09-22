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На юге и западе Украины построят две ветроэлектростанции мощностью 257,6 МВт: кто инвестор

ВЕС
IFC рассматривает €60 млн на две новые ВЭС в Украине / Freepik

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность выделить до €60 млн для строительства двух ветроэлектростанций (ВЭС) в Украине общей мощностью 257,6 МВт. Общая стоимость проектов составляет €400 млн.

Как пишет Dilo , Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"IFC рассматривает возможность предоставления кредита категории А в размере до 60 млн. евро за счет собственных средств IFC, а также привлечения финансирования с помощью кредита категории В и параллельных кредитов от других кредиторов", - отмечается в описании проекта IFC.

Детали энергетических проектов

Предлагаемое финансирование является корпоративным кредитным механизмом "зеленого" типа на сумму до €250 млн в пользу Elementum Energy . Деньги предоставляются через ее дочерние компании ООО "Днестровская ветроэлектростанция" и ООО "Виндпарк Вест-Р" в качестве созаемщиков.

Средства будут направлены на разработку и строительство двух объектов:

  • проекта "Дунай" мощностью 57,6 МВт на юге Одесщины;  
  • проекта "Тернополь" мощностью 200 МВт в западной части Украины.

ВЭС в западной части Украины будет соединена с существующей подстанцией на 330/110/10 кВ .

Кроме того, IFC может предоставить финансирование для покрытия дефицита рентабельности пилотной системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 10 МВт/20 МВт*ч, которая будет установлена на одном из действующих объектов компании.

Что предполагает финансирование

IFC планирует предоставить Elementum Energy корпоративный "зеленый" кредитный механизм в объеме до €250 млн. Созаемщиками будут выступать ООО "Днестровская ветроэлектростанция" и ООО "Виндпарк Вест-Р".

Помимо строительства ВЭС проект предусматривает пилотную систему накопления электроэнергии на аккумуляторах мощностью 10 МВт/20 МВт·час. Ее планируют разместить на одном из уже действующих объектов компании.

IFC также отмечает, что совместно с другими организациями может предоставить €79 млн соинвестиций. Эти средства могут включать гарантии покрытия первых убытков, старший кредит и финансирование покрытия разрыва в рентабельности проекта.

Сроки реализации и дополнительные инвестиции

Компания Elementum Energy планирует запустить ВЭС Дунай на юге до конца 2026 года. В свою очередь проект "Тернополь" планируется реализовать и ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Ранее предоставление в €70 млн кредита на строительство этих двух ВЭС также одобрил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Elementum Energy управляет портфелем солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 636 МВт в Украине и продолжает развивать новые инициативы в сфере зеленой энергетики .

Ранее сообщалось, что в Хмельницком районе планируется построить ветровую электростанцию мощностью до 117 МВт. Ее хотят разместить на территории Солобковецкой и Ярмолинецкой общин области.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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