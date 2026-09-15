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В Хмельницкой области появится ветропарк с турбинами до 168 метров: какой будет мощность новой ВЭС

ветроэлектрогенерация
В Хмельницкой области планируют построить ВЭС на 117 МВт / Freepik

В Хмельницком районе планируется построить ветровую электростанцию мощностью до 117 МВт. Ее хотят разместить на территории Солобковецкой и Ярмолинецкой общин области.

Как пишет Dilo, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Детали проекта

Проект предусматривает установку до 15 ветроэнергетических установок мощностью до 7,8 МВт каждая. При максимальном количестве турбин общая мощность ВЭС будет составлять до 117 МВт.

Высота башен ветротурбин может достигать 168 м, диаметр ротора - 175 м. Для размещения одной установки предусмотрен земельный участок площадью до 0,6 га.

Электростанцию планируют подключить к новой подстанции 110/35 кВ. Основной вариант предусматривает кабельные линии 35 кВ, альтернативный — воздушные линии такого же напряжения.

Также в рамках проекта должны быть обустроены технологические проезды, строительные площадки и другая необходимая инфраструктура.

Ветроэнергетические установки планируют разместить на земельных участках, которыми пользуется компания. Их целевое предназначение хотят изменить для размещения, строительства и эксплуатации объектов энергогенерирующих предприятий.

Отмечается, что проект относится ко второй категории видов деятельности, которые могут оказать значительное влияние на окружающую среду. Поэтому для него предусмотрена процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВД).

Про компанию

По данным YouControl, ООО "ВЭС Солобковцы" зарегистрировано в 2020 году. Основной вид деятельности – производство электроэнергии . Размер уставного капитала   - 1000 грн.

100% компании принадлежит ООО "Ветры Хмельницкой области", среди конечных бенефициаров которого указаны   Светлана Ковалева и Владимир Кристаловский.

Ранее сообщалось, что во Львовской области приступили к оценке влияния на окружающую среду для строительства новой ветроэлектростанции мощностью до 6,2 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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