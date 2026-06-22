Новая ветроэлектростанция мощностью 6,2 МВт появится во Львовской области: детали проекта

Во Львовской области приступили к оценке влияния на окружающую среду для строительства новой ветроэлектростанции мощностью до 6,2 МВт. ВЭС планируют разместить за пределами села Стенка на территории Золочевской городской общины Львовской области. Заказчик проекта — ООО "Инвест Солар".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Золочевского горсовета.

Что предполагает проект?

Проект предусматривает установку одной современной ветротурбины мощностью до 6,2 МВт с присоединением воздушной линией 10 кВ к существующей подстанции "Гологоры".

Высота башни будет достигать 140 метров, диаметр ротора — до 162 метров. Для размещения будут использовать земельный участок площадью до 1,5 га. Первоначальный подбор площадок для будущей ВЭС проводился по нескольким ключевым критериям. Основными были:

данные о силе и характере ветровых потоков;

расстояние от населённых пунктов;

возможность подключения к энергосистеме;

археологические и архитектурные ограничения;

отсутствие ограничений воздушного пространства;

наличие земельных участков и возможность взять в аренду.

Также будут построены технологические проезды, кабельные сети и линии связи. По оценкам, установка будет производить до 20 тысяч МВтч электроэнергии в год.

В настоящее время проект проходит процедуру ОВД. После ее завершения сможет перейти к следующим этапам согласования.

О заказчике проекта

По данным Y ou C ontrol, ООО " Инвест Солар " зарегистрировано в Виннице в мае 2018 года. Основной вид деятельности – производство электроэнергии. Размер уставного капитала составляет 1000 грн. Концевым бенефициаром указан Александр Капитан с долей 80% .

Напомним, в Житомирской области стартовали общественные обсуждения строительства ветряного парка "Емильчино" с мощностью до 15 МВт. Новая ВЭС будет ежегодно производить до 46 ГВтч энергии.