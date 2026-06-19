В Житомирской области планируют построить новую ветроэлектростанцию мощностью до 15 МВт: детали проекта

В Житомирской области стартовали общественные обсуждения строительства ветряного парка "Емильчино" с мощностью до 15 МВт. Новая ВЭС будет ежегодно производить до 46 ГВтч энергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Проект реализуют на территории Емильчинской поселковой общины Звягельского района за пределами населенных пунктов.

Детали проекта

Согласно проектной документации, ветропарк будет включать в три ветроэнергетических установок единичной мощностью до 5 МВт каждая. Высота башен будет составлять до 140 метров, а диаметр ротора – до 193 метров. Общая установленная мощность будущей ВЭС составит до 15 МВт, а ожидаемая годовая выработка электроэнергии – до 46 ГВтч.

Также проект предусматривает:

строительство технологических проездов;

подъездных путей для специализированного транспорта;

кабельных линий электропередачи 35 кВ;

линий связи.

В настоящее время продолжаются общественные обсуждения в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВД). После завершения процедуры ОВД, проект сможет перейти к следующим этапам согласования и реализации.

О заказчике проекта

Заказчиком проекта выступает ООО "Ветряный парк "Емильчино". По данным YouControl, компания зарегистрирована в декабре 2024 года, специализируется на производстве электроэнергии из возобновляемых источников. Размер уставного капитала составляет 531 500 грн. Ее владельцем и конечным бенефициаром.



Ранее сообщалось, что в Житомирской области начались общественные обсуждения проекта строительства ветроэлектростанции ООО "Бердичевский Винд Парк". Проект предусматривает установку 10 современных ветроэнергетических установок единичной мощностью от 4,5 МВт до 8 МВт.