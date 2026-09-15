Более 6,3 млн грн ущерба на закупке света: экс-чиновнику в Днепре объявили подозрение

Бывшему начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления поставлено в известность о подозрении из-за нанесения государству свыше 6,3 млн грн убытков при закупке электрической энергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в январе 2023 ведомство заключило договор с поставщиком ООО "Днепровские энергетические услуги". Однако в течение августа-ноября того же года стороны подписали четыре дополнительных соглашения, которым безосновательно увеличили стоимость ресурса.

Следствие установило, что в периоды подписания дополнительных сделок средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению.

Чиновник же неправильно выполнил служебные обязанности, проигнорировав проверку рыночной конъюнктуры и обоснованности повышения цен.

Прокуратура сообщила экс-руководителю о подозрении в служебной халатности во время военного положения, что привело к тяжелым последствиям.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, однако прокуратура уже обжаловала это решение в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевпасстранс", а также директору частного предприятия. Их обвиняют в организации схемы закупки трамвайных рельсов по искусственно завышенным ценам.