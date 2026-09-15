Понад 6,3 млн грн збитків на закупівлі світла: ексчиновнику у Дніпрі оголосили підозру

Колишньому начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру через завдання державі понад 6,3 млн грн збитків під час закупівлі електричної енергії.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року відомство уклало договір із постачальником ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги". Проте протягом серпня–листопада того ж року сторони підписали чотири додаткові угоди, якими безпідставно збільшили вартість ресурсу.

Слідство встановило, що в періоди підписання додаткових угод середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" демонструвала стійку тенденцію до зниження.

Посадовець же неналежним чином виконав службові обов'язки, проігнорувавши перевірку ринкової кон'юнктури та обґрунтованості підвищення цін.

Прокуратура повідомила екскерівнику про підозру в службовій недбалості під час воєнного стану, що призвела до тяжких наслідків.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, проте прокуратура вже оскаржила це рішення в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялося, що прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру посадовцям комунального підприємства "Київпастранс", а також директору приватного підприємства. Їх звинувачують в організації схеми із закупівлі трамвайних рейок за штучно завищеними цінами.