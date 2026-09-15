На Сумщині внаслідок російських обстрілів знищено об’єкт генерації потужністю 36,6 МВт (ФОТО)

У Сумській області внаслідок нових ударів повністю знищено об’єкт генерації потужністю 36,6 МВт, що позбавило регіон приблизно чверті його загальних енергетичних потужностей.

Як пише Dilo, про це повідомили в Асоціації субʼєктів розподільної та маневрової генерації (АСРМГ).

За даними асоціації, два дні тому об’єкт уже зазнав влучання, наразіі зафіксовано ще три удари . Об’єкт повністю знищений і електроенергію не виробляє.

"Об’єкт потужністю 36,6 МВт знищено, генерації на ньому немає. Загальна потужність генерації в Сумській області — близько 145 МВт. Один удар забрав приблизно чверть цього обсягу", — заявили в АСРМГ.

Наслідки удару по об’єкту генерації на Сумщині / Фото: АСРМГ

Особливості відновлення в прифронтовій зоні

В асоціації пояснили, що розподілена генерація створювалася як відповідь на вразливість великих енергоблоків. Проте на Сумщині кожен окремий об’єкт є системно значущим через невелику сумарну потужність області. У прифронтових регіонах будівництво нових потужностей та відновлення зруйнованих відбуваються одночасно за рахунок одного ресурсу. Значна частина нових мегават іде на заміщення знищеного, через що фактичний баланс регіону залишається незмінним.

За кожним проєктом стоїть обладнання з тривалим строком постачання, фінансування та робота команд. Після удару цей цикл починається знову.

Зруйнований об’єкт генерації на Сумщині / Фото: АСРМГ

Позиція АСРМГ

Асоціація субʼєктів розподільної та маневрової генерації зазначає, що планові показники введення потужностей мають враховувати втрати від обстрілів. Окремих рішень потребують питання фізичного захисту та доступності страхування воєнних ризиків.

"Нові потужності мають з’являтися щонайменше з тією швидкістю, з якою росія знищує наявні", — наголосили в АСРМГ.

Нагадаємо, у вересні понад 28 тонн обладнання для енергетичної інфраструктури надійшли на Сумщину в межах гуманітарної допомоги від Швеції.