Масштабний блекаут на Сумщині: після обстрілів РФ частина області залишилася без світла

У частині Сумської області сталося масштабне аварійне відключення електроенергії через чергову атаку з боку російської армії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив оператор системи розподілу АТ "Сумиобленерго".

Згідно з офіційною заявою компанії, причиною знеструмлення населених пунктів регіону стала чергова збройна агресія РФ проти критичної інфраструктури.

Наразі енергетики та аварійні бригади "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення розподілу електроенергії споживачам.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 4 серпня без електропостачання тимчасово перебувають окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Раніше російські війська атакували безпілотниками молочну ферму в Дубов'язівській громаді Сумської області. Внаслідок удару загинули корови, частина тварин отримала поранення, однак серед працівників постраждалих немає.