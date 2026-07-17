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Російські дрони атакували підрозділ "Укрнафти" у Сумській області

дим, удар БпЛА
Росіяни дронами атакували підрозділ "Укрнафти" / Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська здійснили атаку на цивільну інфраструктуру компанії "Укрнафта". Внаслідок влучань зафіксовано пошкодження на території одного з виробничих підрозділів компанії, який розташований у Сумській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Удар було завдано вдень двома безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Серед співробітників підприємства ніхто не постраждав. На об'єкті тривають роботи з оцінки наслідків обстрілу та встановлення точних масштабів пошкоджень інфраструктури й технічного обладнання.

"Дякую всім співробітникам, які навіть у таких умовах залишаються на своїх робочих місцях і забезпечують стабільну роботу компанії", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Атаки на паливну інфраструктуру

Армія противника намагається знищити паливну інфраструктуру України. За останні місяці від масованих російських атак пошкоджень зазнали близько 200 автозаправних станцій.

За словами СЕО WOG та ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

При цьому проблем із паливом, як зараз у Росії через українські удари, немає через диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту та розгалужену логістику.

Автор:
Тетяна Ковальчук