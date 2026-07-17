- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Российские дроны атаковали подразделение "Укрнафты" в Сумской области
Российские войска совершили атаку на гражданскую инфраструктуру компании "Укрнафта". В результате попаданий зафиксировано повреждение на территории одного из производственных подразделений компании, расположенного в Сумской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Удар был нанесен днем двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed . Среди сотрудников предприятия никто не пострадал. На объекте продолжаются работы по оценке последствий обстрелов и установлению точных масштабов повреждений инфраструктуры и технического оборудования.
"Благодарю всех сотрудников, которые даже в таких условиях остаются на своих рабочих местах и обеспечивают стабильную работу компании", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.
А так и на топливную инфраструктуру
Армия противника пытается уничтожить топливную инфраструктуру Украины. За последние месяцы от массированных российских атак повреждения получили около 200 автозаправочных станций .
По словам СЕО WOG и эксминистра инфраструктуры Андрея Пивоварского, почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.
При этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.