Российские дроны атаковали подразделение "Укрнафты" в Сумской области

Российские войска совершили атаку на гражданскую инфраструктуру компании "Укрнафта". В результате попаданий зафиксировано повреждение на территории одного из производственных подразделений компании, расположенного в Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Удар был нанесен днем двумя беспилотными летательными аппаратами типа Shahed . Среди сотрудников предприятия никто не пострадал. На объекте продолжаются работы по оценке последствий обстрелов и установлению точных масштабов повреждений инфраструктуры и технического оборудования.

"Благодарю всех сотрудников, которые даже в таких условиях остаются на своих рабочих местах и обеспечивают стабильную работу компании", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

А так и на топливную инфраструктуру

Армия противника пытается уничтожить топливную инфраструктуру Украины. За последние месяцы от массированных российских атак повреждения получили около 200 автозаправочных станций .

По словам СЕО WOG и эксминистра инфраструктуры Андрея Пивоварского, почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.

При этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.