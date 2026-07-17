Россия массировано обстреляла газовые объекты "Нафтогаза" в трех областях, возникли пожары

Российские войска в течение дня совершали массированную атаку на производственные активы компании "Нафтогаз". Под удары попали промышленные объекты в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в.и.о. главы правления компании Сергей Федоренко.

При обстреле зафиксировано применение беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, в частности дрон-камикадзе с реактивными двигателями.

В результате попаданий на нескольких производственных площадках возникли пожары, сооружения и оборудование потерпели значительные разрушения. В настоящее время работа атакованных объектов полностью остановлена. Из-за риска повторных ударов специалисты не могут оперативно начать ликвидацию последствий и оценить точные масштабы повреждений инфраструктуры.

Среди работников предприятий пострадавших нет. Персонал во время воздушной тревоги находился в защитных постройках и укрытиях.

"Россия системно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Ее цель очевидна - уничтожить нашу добычу газа, усложнить подготовку к зиме и создать проблемы во время отопительного сезона", - отметил Федоренко.

Напомним, 17 июля российская армия атаковала дронами газодобывающий объект группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате обстрела работа предприятия остановлена.