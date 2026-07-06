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Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза": работа остановлена
6 июля российская армия атаковала газодобывающий объект группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Пострадал работник компании.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что в результате удара на одном из объектов возник пожар. К сожалению, пострадал один работник. Ему предоставили к медицинской помощи, сейчас он госпитализирован.
Через некоторое время россияне нанесли повторный удар, пытаясь нанести еще большие разрушения.
Вражеские обстрелы продолжаются, персонал находится в укрытии.
Оценка последствий будет произведена после отбоя воздушной тревоги в регионе.
В настоящее время работа атакуемого объекта остановлена.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
5 июля российская армия атаковала добывающие объекты группы "Нефтегаз" в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
До этого российские войска осуществили серию атак на производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.