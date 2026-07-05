Россия атаковала добывающие объекты "Нафтогаза" в трех областях

5 июля российская армия атаковала добывающие объекты группы "Нафтогаз" в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, под ударами оказались ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

"Враг применяет дроны разного типа, в частности реактивные. Атаки продолжаются практически непрерывно от вчерашнего утра", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он добавил, что на нескольких объектах произошли масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена.

Корецкий рассказал, что работники не пострадали.

Глава "Нафтогаза" отметил, что полный масштаб повреждений установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только это позволит ситуация безопасности.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

4 июля российские дроны атаковали один из газодобывающих активов группы "Нефтегаз" в Полтавской области. После удара на объекте возник пожар, работа предприятия была остановлена.

До этого российские войска осуществили серию атак на производственные мощности "Нефтегаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.