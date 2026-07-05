Росія атакувала видобувні об’єкти “Нафтогазу” у трьох областях: здійнялися масштабні пожежі

5 липня російська армія атакувала видобувні об’єкти групи “Нафтогаз” у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, під ударами опинилися низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

"Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку", - наголосив очільник "Нафтогазу".

Він додав, що на кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено.

Корецький розповів, що працівники не постраждали.

Голова "Нафтогазу" зауважив, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

4 липня російські дрони атакували один із газовидобувних активів групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Після удару на об'єкті виникла пожежа, роботу підприємства зупинили.

До цього російські війська здійснили серію атак на виробничі потужності “Нафтогазу” у Полтавській та Харківській областях, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.