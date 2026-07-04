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Росія атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині

Росія атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині
Росія атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині / Нафтогаз

Російські дрони атакували один із газовидобувних активів групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Після удару на об'єкті виникла пожежа, роботу підприємства зупинили, а оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення групи "Нафтогаз".

Усі працівники підприємства вчасно перейшли в укриття. За попередніми даними, постраждалих немає.

У "Нафтогазі" зазначили, що цей об'єкт уже неодноразово був ціллю російських атак. Росія системно завдає ударів по газовидобувній інфраструктурі, намагаючись зменшити видобуток газу в Україні та ускладнити підготовку до опалювального сезону.

Нагадаємо, кілька днів тому російські війська здійснили серію атак на виробничі потужності “Нафтогазу” у Полтавській та Харківській областях, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.

Автор:
Тетяна Гойденко