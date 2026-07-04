Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине

Российские дроны атаковали один из газодобывающих активов группы "Нафтогаз" в Полтавской области. После удара на объекте возник пожар, работу предприятия остановили, а оценить масштабы повреждений пока невозможно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".

Все работники предприятия вовремя перешли в укрытие. По предварительным данным, пострадавших нет.

В "Нефтегазе" отметили, что этот объект уже неоднократно являлся целью российских атак. Россия системно наносит удары по газодобывающей инфраструктуре, пытаясь уменьшить добычу газа в Украине и усложнить подготовку к отопительному сезону.

Напомним, несколько дней назад российские войска совершили серию атак на производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.