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Росія атакувала газовидобувний об’єкт "Нафтогазу": роботу зупинено

росіяни безперервно атакують газовидобувний об’єкт групи Нафтогаз на Харківщині
Росіяни безперервно атакують газовидобувний об’єкт групи "Нафтогаз" на Харківщині / Нафтогаз

6 липня російська армія атакувала газовидобувний об’єкт групи “Нафтогаз” у Харківській області. Постраждав працівник підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що внаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник. Йому надали домедичну допомогу, наразі він госпіталізований.

Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більші руйнування.

Ворожий обстріл триває, персонал знаходиться в укритті.

Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Наразі роботу атакованого об’єкта зупинено.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

5 липня російська армія атакувала видобувні об’єкти групи “Нафтогаз” у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

 До цього російські війська здійснили серію атак на виробничі потужності “Нафтогазу” у Полтавській та Харківській областях, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.

Автор:
Світлана Манько