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Россия атакует газодобывающий объект "Нафтогаза" на Харьковщине: работа остановлена
17 июля российская армия атаковала дронами газодобывающий объект группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате обстрела работа предприятия остановлена.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
По данным компании, с самого утра Россия проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи группы "Нефтегаз" в Харьковской области.
В результате обстрела работа предприятия остановлена.
Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал. Сотрудники находятся в укрытиях.
Пока определить степень и масштаб разрушений невозможно, ведь угроза повторных ударов сохраняется.
В компании отмечают, что это уже 250-я атака на предприятия группы "Нафтогаз" с начала этого года.
Напомним, 6 июля российская армия также атаковала газодобывающий объект группы "Нефтегаз" в Харьковской области. Тогда пострадал работник предприятия.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
5 июля русская армия атаковала добывающие объекты группы "Нефтегаз" в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
До этого российские войска осуществили серию атак на производственные мощности "Нефтегаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.