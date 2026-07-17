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Россия атакует газодобывающий объект "Нафтогаза" на Харьковщине: работа остановлена

атака
Россия с самого утра массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области / Нафтогаз

17 июля российская армия атаковала дронами газодобывающий объект группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате обстрела работа предприятия остановлена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, с самого утра Россия проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи группы "Нефтегаз" в Харьковской области.

В результате обстрела работа предприятия остановлена.

Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал. Сотрудники находятся в укрытиях.

Пока определить степень и масштаб разрушений невозможно, ведь угроза повторных ударов сохраняется.

В компании отмечают, что это уже 250-я атака на предприятия группы "Нафтогаз" с начала этого года.

Напомним, 6 июля российская армия также атаковала газодобывающий объект группы "Нефтегаз" в Харьковской области. Тогда пострадал работник предприятия.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

5 июля русская армия   атаковала добывающие объекты   группы "Нефтегаз" в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

До этого российские войска осуществили серию атак на производственные мощности "Нефтегаза" в Полтавской и Харьковской областях, применив баллистические ракеты и беспилотники.

Автор:
Светлана Манько