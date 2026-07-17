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Росія атакує газовидобувний об’єкт "Нафтогазу" на Харківщині: роботу зупинено
17 липня російська армія атакувала дронами газовидобувний об’єкт групи “Нафтогаз” у Харківській області. У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
За даними компанії, з самого ранку Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" на Харківщині.
У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.
Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав. Співробітники перебувають в укриттях.
Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо, адже загроза повторних ударів зберігається.
В компанії зауважують, що це вже 250-та атака на підприємства групи "Нафтогаз" від початку цього року.
Нагадаємо, 6 липня російська армія також атакувала газовидобувний об’єкт групи “Нафтогаз” у Харківській області. Тоді постраждав працівник підприємства.
Про "Нафтогаз"
Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".
5 липня російська армія атакувала видобувні об’єкти групи “Нафтогаз” у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
До цього російські війська здійснили серію атак на виробничі потужності “Нафтогазу” у Полтавській та Харківській областях, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.