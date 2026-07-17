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Росія масовано обстріляла газові об'єкти "Нафтогазу" у трьох областях, виникли пожежі

Росія масовано обстріляла газові об'єкти "Нафтогазу" у трьох областях, виникли пожежі

Російські війська впродовж дня здійснювали масовану атаку на виробничі активи компанії “Нафтогаз”. Під удари потрапили промислові об'єкти компанії у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив т.в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко. 

Під час обстрілів зафіксовано застосування безпілотних літальних апаратів різних модифікацій, зокрема дрон-камікадзе з реактивними двигунами.

Внаслідок влучань на кількох виробничих майданчиках виникли пожежі, споруди та обладнання зазнали значних руйнувань. Наразі роботу атакованих об'єктів повністю зупинено. Через ризик повторних ударів фахівці не можуть оперативно розпочати ліквідацію наслідків та оцінити точні масштаби пошкоджень інфраструктури.

Серед працівників підприємств постраждалих немає. Персонал під час повітряної тривоги перебував у захисних спорудах та укриттях.

"Росія системно атакує нафтогазову інфраструктуру. Її мета очевидна — знищити наш видобуток газу, ускладнити підготовку до зими та створити проблеми під час опалювального сезону", — зазначив Федоренко.

Нагадаємо, 17 липня російська армія атакувала дронами газовидобувний об’єкт групи “Нафтогаз” у Харківській області. У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено.

Автор:
Тетяна Ковальчук