В Украине накапливается металлолом: отрасль просит разрешить экспорт

Украинская ассоциация вторичных металлов "УАВтормет" обратилась к правительству с просьбой отменить нулевую квоту на экспорт отходов и лома черных металлов. В ассоциации заявляют, что спрос металлургических предприятий на сырье резко сократился, поэтому на внутреннем рынке образуется профицит, который невозможно реализовать в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обращение "УАВтормета" к премьер-министру Сергею Корецкому от 12 августа 2026 года.

Речь идет о нулевой квоте на экспорт лома черных металлов по коду УКТ ВЭД 7204, которую правительство ввело постановлением №1795 от 31 декабря 2025 года. Фактически это означает запрет на его экспорт.

На момент принятия решения ограничения объясняли необходимостью обеспечить украинские металлургические предприятия достаточным объемом металлолома. Однако в УАВтормете утверждают, что с тех пор ситуация на рынке существенно изменилась.

Среди причин падения спроса ассоциация называет сокращение производства стали и металлопродукции из-за выхода из строя оборудования, остановки производства на "Запорожстали", уменьшения загрузки других металлургических предприятий и блокировки портов.

По информации участников рынка, на которую ссылается ассоциация, объем закупочных заявок металлургических комбинатов существенно сократился. "Интерпайп Днепровтормет" и "Метинвест-Ресурс", как отмечается в обращении, вообще приостановили закупку лома черных металлов.

Отдельное письмо "Метинвест-Ресурс" от 11 августа подтверждает временное ограничение поставок на Камет-Сталь. Компания сообщила поставщикам, что из-за выхода из строя и технического обслуживания грузоподъемного оборудования, а также затоварения подъездных железнодорожных путей отгрузка лома на предприятие запрещена с 12 по 24 августа. Вагоны, отправленные в этот период, принимать не планируют.

По мнению "УАВтормета", в таких условиях нулевая экспортная квота больше не выполняет задачу, ради которой ее ввели. Ассоциация заявляет о профиците металлолома, который не находит сбыта внутри страны.

Для ломозаготовительного бизнеса это означает риск сокращения заготовки, закрытия производственных площадок и рабочих мест. В ассоциации также указывают на возможное уменьшение налоговых поступлений и валютной выручки.

"УАВтормет" просит Кабмин внести изменения в постановление №1795 и отменить нулевую квоту на экспорт отходов и лома черных металлов.

Напомним, еще в марте в "УАВтормете" считали, что нулевую квоту на экспорт лома вряд ли отменят до конца 2026 года. Тогда ассоциация объясняла, что быстрое смягчение ограничений маловероятно даже на фоне переговоров с польской стороной.

В то же время уже в начале года отрасль заявляла о последствиях запрета: за январь-февраль заготовка лома черных металлов упала более чем на 40%, а закупки металлургических предприятий сократились почти на треть. Тогда в УАВтормете среди причин называли как нулевую экспортную квоту, так и падение производства стали и чугуна.