Масштабный блекаут в Сумской области: после обстрелов РФ часть области осталась без света

В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии из-за очередной атаки со стороны российской армии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил оператор системы распределения АО "Сумыоблэнерго".

Согласно официальному заявлению компании, причиной обесточивания населённых пунктов региона стала очередная вооруженная агрессия РФ против критической инфраструктуры.

В настоящее время энергетики и аварийные бригады "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме и делают все возможное для скорейшего возобновления распределения электроэнергии потребителям.

По информации Минэнерго, на утро 4 августа без электроснабжения временно находятся отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на всех поврежденных объектах, где это позволяет ситуация безопасности.

Ранее российские войска атаковали беспилотниками молочную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. В результате удара погибли коровы, часть животных получила ранения, однако среди работников пострадавших нет.