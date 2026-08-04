Без света остаются семь областей: какая ситуация в энергосистеме

В Украине на утро 4 августа не прогнозируют применение графиков отключения электроэнергии. В то же время из-за последствий российских обстрелов без света остаются жители семи областей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме

Без электроснабжения временно находятся отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на всех поврежденных объектах, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома украинцев.

По информации Минэнерго, на утро 4 августа оснований для введения графиков отключения электроэнергии нет. В то же время, потребителям рекомендуют следить за сообщениями своих операторов систем распределения, поскольку ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий российских атак.

Также украинцы призывают рационально пользоваться электроэнергией. Наиболее энергоемкие бытовые приборы рекомендуют включать в период с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему ниже. В вечерние часы потребителей просят по возможности ограничить использование электроэнергии, чтобы помочь сохранить стабильную работу энергосистемы.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.