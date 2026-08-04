Без світла залишаються сім областей: яка ситуація в енергосистемі

В Україні станом на ранок 4 серпня не прогнозують застосування графіків відключення електроенергії. Водночас через наслідки російських обстрілів без світла залишаються жителі семи областей.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі

Без електропостачання тимчасово перебувають окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електроенергію до осель українців.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 4 серпня підстав для запровадження графіків відключення електроенергії немає. Водночас споживачам рекомендують стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських атак.

Також українців закликають раціонально користуватися електроенергією. Найбільш енергоємні побутові прилади рекомендують вмикати у період із 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є нижчим. У вечірні години споживачів просять, за можливості, обмежити використання електроенергії, щоб допомогти зберегти стабільну роботу енергосистеми.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.