Постраждає кожен: співвласник "Нової пошти" розкритикував податок на посилки і попередив про наслідки

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро може різко збільшити навантаження на митницю, подовжити терміни доставки та матиме негативні наслідки для українців, ритейлу та логістики.

Як повідомляє Dilo, про це він написав на своїй сторінці у Facebok.

"Уряду все таки вдалося протягнути цей шкідливий для економіки податок. Співчуваю всім, бо від оподаткування посилок постраждає практично кожен", - зазначив Поперешнюк.

Він прогнозує, що вартість посилок та терміни доставки зростуть, через це українці будуть витрачати більше грошей, адже альтернативи асортименту імпортних товарів не існує. Постраждає також український ритейл, якому й так важко від ударів по складах, через те, що у споживачів залишиться менше грошей на покупки.

Крім того, Поперешнюк застерігає, що на митниці може виникнути колапс через збільшення навантаження у десятки або навіть сотні разів. Це зачепить не лише поштових операторів, а й усіх перевізників, що, на думку бізнесмена, неминуче призведе до зростання обсягів контрабанди.

Співвласник "Нової пошти" висловив думку, що держава завжди прагне розширювати контроль і підвищувати податки, але кожен новий податок гальмує економічний розвиток, добробут та обороноздатність країни.

ПДВ на посилки

Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1. Документ передбачає скасування чинної пільги з ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. За законопроєкт проголосували 273 депутати.

За запропонованими правилами, покупки через іноземні онлайн-платформи мають оподатковуватися ПДВ за ставкою 20%. Для товарів, придбаних через маркетплейси, податок планують включати у вартість покупки, а його сплату покласти на електронну платформу. Приватні некомерційні відправлення вартістю до 45 євро пропонують залишити без ПДВ.