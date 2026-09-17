Пострадает каждый: совладелец "Новой почты" раскритиковал налог на посылки и предупредил о последствиях

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро может резко увеличить погрузку на таможню, продлить сроки доставки и будет иметь негативные последствия для украинцев, ритейла и логистики.

Как сообщает Dilo, об этом он написал на своей странице в Facebok.

"Правительству все же удалось протянуть этот вредный для экономики налог. Сочувствую всем, потому что от налогообложения посылок пострадает практически каждый", - отметил Поперешнюк.

Он прогнозирует, что стоимость посылок и сроки доставки возрастут, поэтому украинцы будут тратить больше денег, ведь альтернативы ассортимента импортных товаров не существует. Пострадает также украинский ритейл, которому и так тяжело от ударов по складам из-за того, что у потребителей останется меньше денег на покупки.

Кроме того, Поперешнюк предостерегает, что на таможне может возникнуть коллапс из-за увеличения погрузки в десятки или даже сотни раз. Это коснется не только почтовых операторов, но и всех перевозчиков, что, по мнению бизнесмена, неизбежно приведет к росту объемов контрабанды.

Совладелец "Новой почты" выразил мнение, что государство всегда стремится расширять контроль и повышать налоги, но каждый новый налог тормозит экономическое развитие, благосостояние и обороноспособность страны.

НДС на посылки

Верховная Рада 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект №16051-1. Документ предусматривает отмену действующей льготы по НДС для товаров стоимостью до 150 евро, поступающих в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях. За законопроект проголосовали 273 депутата.

По предложенным правилам, покупки через иностранные онлайн-платформы должны облагаться НДС по ставке 20%. Для товаров, приобретенных через маркетплейсы, налог планируется включать в стоимость покупки, а его уплату возложить на электронную платформу. Частные некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро предлагают оставить без НДС.