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Потери врага по состоянию на 17 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1667 сутки полномасштабной войны составляют 1 513 490 человек.
Потери России в войне на 17 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек;
- танков – 12 346 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 345 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 49 863 (+43) ед;
- РСЗО – 2 139 (+7) ед;
- средства ПВО – 1 645 (+3) ед;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439) ед;
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 150 018 (+461) ед;
- специальная техника – 4697 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 124 БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов;
- 7 "Бандероль"/"Дань-Т".
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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