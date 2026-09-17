Потери врага по состоянию на 17 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1667 сутки полномасштабной войны составляют 1 513 490 человек.

Потери России в войне на 17 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 сентября потеряла:

личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек;

танков – 12 346 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 345 (+6) ед;

артиллерийских систем – 49 863 (+43) ед;

РСЗО – 2 139 (+7) ед;

средства ПВО – 1 645 (+3) ед;

самолетов – 442 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 644 (+14) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 520 508 (+1 439) ед;

крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 150 018 (+461) ед;

специальная техника – 4697 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 124 БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов;

7 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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