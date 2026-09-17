- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Россияне полностью уничтожили состав Фонда Елены Зеленской с гуманитаркой (ФОТО)
В результате российской атаки на Киев 16 сентября уничтожен состав благотворительной организации "Фонд Елены Зеленской". Обошлось без пострадавших.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в социальных сетях организации.
Состав выгорел дотла
Отмечается, что в помещении сохранялась гуманитарная помощь, которую Фонд закупал и получал от партнеров. Ее планировали передать детям, семьям и заведениям в разных регионах Украины в соответствии с их потребностями.
В результате атаки все имущество, хранившееся на складе, сгорело дотла, однако пострадавших нет.
Среди уничтоженного – генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и многое другое.
Фонд заверил, что уже работает над перестройкой логистики, чтобы ускорить передачу гуманитарной помощи.
При этом отмечают, что из-за уничтожения состава часть помощи может быть передана позже, чем планировалось.
О "Фундации Елены Зеленской"
Фонд Елены Зеленской – благотворительная организация, которую основала первая леди Украины Елена Зеленская после начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году.
Она привлекает помощь от международных доноров, благотворителей и партнерских организаций и направляет ее на поддержку пострадавших от войны украинцев.
Отдельное внимание Фонд уделяет детям, в частности, помогает детским домам, больницам и образовательным учреждениям.
Напомним, 16 сентября в результате удара российского беспилотника сгорел состав студии "Квартал 95", расположенный в Святошинском районе Киева.