Россияне полностью уничтожили состав Фонда Елены Зеленской с гуманитаркой (ФОТО)

В результате российской атаки на Киев 16 сентября уничтожен состав благотворительной организации "Фонд Елены Зеленской". Обошлось без пострадавших.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в социальных сетях организации.

Состав выгорел дотла

Отмечается, что в помещении сохранялась гуманитарная помощь, которую Фонд закупал и получал от партнеров. Ее планировали передать детям, семьям и заведениям в разных регионах Украины в соответствии с их потребностями.

В результате атаки все имущество, хранившееся на складе, сгорело дотла, однако пострадавших нет.

Среди уничтоженного – генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и многое другое.

Фонд заверил, что уже работает над перестройкой логистики, чтобы ускорить передачу гуманитарной помощи.

При этом отмечают, что из-за уничтожения состава часть помощи может быть передана позже, чем планировалось.

О "Фундации Елены Зеленской"

Фонд Елены Зеленской – благотворительная организация, которую основала первая леди Украины Елена Зеленская после начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году.

Она привлекает помощь от международных доноров, благотворителей и партнерских организаций и направляет ее на поддержку пострадавших от войны украинцев.

Отдельное внимание Фонд уделяет детям, в частности, помогает детским домам, больницам и образовательным учреждениям.

Напомним, 16 сентября в результате удара российского беспилотника сгорел состав студии "Квартал 95", расположенный в Святошинском районе Киева.