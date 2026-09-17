Втрати ворога станом на 17 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1667 добу повномасштабної війни становлять 1 513 490 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 вересня втратила:

особового складу – близько 1 513 490 (+1 960) осіб;

танків – 12 346 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 345 (+6) од;

артилерійських систем – 49 863 (+43) од;

РСЗВ – 2 139 (+7) од;

засоби ППО – 1 645 (+3) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 644 (+14) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 520 508 (+1 439) од;

крилаті ракети – 5 111 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 018 (+461) од;

спеціальна техніка – 4 697 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів;

7 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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