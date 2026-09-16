Засновник TikTok Чжан Імін став найбагатшою людиною Азії: які його статки

Засновник ByteDance Чжан Імін вперше став найбагатшою людиною Азії. Його статки перевищили $105 млрд на тлі зростання оцінки компанії, яка володіє TikTok та активно розвиває продукти на основі штучного інтелекту.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

43-річний Чжан Імін випередив індійського мільярдера Гаутама Адані у Bloomberg Billionaires Index. Від березня 2019 року, коли Bloomberg почав відстежувати його капітал, статки підприємця зросли більш ніж у вісім разів — із $13 млрд.

Лише у вересні статки Чжана збільшилися більш ніж на $12 млрд після перегляду оцінок ByteDance інвестиційними компаніями BlackRock, Fidelity Investments та T. Rowe Price.

Зростання вартості ByteDance пов'язане не лише з TikTok. Компанія активно інвестує у штучний інтелект і розвиває, зокрема, чат-бот Doubao та генератор відео Seedance.

До цього Чжан Імін уже став найбагатшою людиною Китаю. Тепер зростання оцінки ByteDance дозволило йому випередити найбільших азійських мільярдерів, чиї статки сформовані переважно в енергетиці, промисловості та роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, ByteDance також розробляє ШІ для просторового відео, який має створювати тривимірні сцени в реальному часі. Розробку особисто контролює Чжан Імін.