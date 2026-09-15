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Ціни на молоко в ЄС пішли вгору: що спричинило дефіцит сировини

молоко
Закупівельні ціни на молоко в ЄС зросли / Depositphotos

У серпні 2026 року середня ціна сирого молока в Європейському Союзі дещо зросла після того, як тривалі хвилі спеки, посушлива погода та погіршення умов для заготівлі кормів негативно позначилися на обсягах виробництва.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інфагро".

За попередніми даними Європейської комісії, середня вартість сирого молока в ЄС досягла 42,22 євроцента за кілограм, що на 0,40% перевищує липневі показники.

Водночас у річному вимірі ринок демонструє значне зниження — поточна ціна залишається на 20,64% нижчою порівняно з серпнем 2025 року.

Для порівняння, в Україні ціна молока екстра ґатунку у цей же період становила 33,42 євроцента за кілограм.

Динаміка в країнах Євросоюзу 

Ситуація на ринках окремих держав ЄС суттєво відрізнялася. Найбільше місячне зростання зафіксовано в Бельгії, де ціна підскочила на 12,34% (до 42,50 євроцента/кг). 

Також ціни зросли:

  • у Данії — до 44,41 євроцента/кг;
  • у Нідерландах — до 42,50 євроцента/кг;
  • в Австрії — до 45,50 євроцента/кг;
  • у Болгарії — до 41,58 євроцента/кг;
  • у Греції — до 58,20 євроцента/кг;
  • у Литві — до 35,45 євроцента/кг;
  • у Румунії — до 34,86 євроцента/кг;
  • у Фінляндії — до 47,50 євроцента/кг.

Закупівельні ціни не змінилися в Німеччині, Ірландії, Іспанії, Італії, на Кіпрі, Мальті, у Португалії та Швеції.

У дев’яти країнах ціни знизилися. Зокрема, у Франції вони впали на 1,79%, до 43,38 євроцента за кг. В Угорщині зниження становило 1,28%, до 34,80 євроцента, а в Словаччині — 1,58%, до 36,11 євроцента за кг.

Річна динаміка 

Найвища ціна сирого молока в ЄС у серпні була на Кіпрі — 66,55 євроцента за кг, за ним — Мальта з 63,66 євроцента.

Найнижчі ціни зафіксовано в Румунії та Угорщині — відповідно 34,86 та 34,80 євроцента за кг.

У річному вимірі ціни зросли лише в Греції та на Кіпрі — на 4,32% та 4,31%відповідно. В інших 24 країнах ЄС вони знизилися.

Найбільше падіння зафіксовано в:

  • Угорщині — 30,55%;
  • Литві — 27,76%;
  • Чехії — 27,39%;
  • Словаччині — 27,31%;
  • Німеччині — 26,02%.

Прогнози та реакція переробників

Скорочення надоїв улітку стало прямим наслідком спеки та дефіциту вологи, через що ріст трави та сільгоспкультур сповільнився, а якість кормів погіршилася.

За прогнозами Rabobank, у четвертому кварталі 2026 року виробництво молока в ЄС скоротиться на 1,6% у річному вимірі, а аналітики IFCN допускають зростання ф'ючерсів до кінця року.

Зменшення запасів молочної продукції та падіння доступності молочного жиру вже підштовхнули вгору ціни на масло, сир та сухе знежирене молоко, а компанія Arla Foods у вересні підвищила власні закупівельні ціни.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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