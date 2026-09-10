Молоко дорожчає: чому зростають закупівельні ціни та як світовий ринок тисне на фермерів

Закупівельні ціни на молоко-сировину в Україні продовжують зростати. Станом на 9 вересня середня ціна молока екстраґатунку становила 15,30 грн/кг без ПДВ, що на 0,70 грн більше, ніж місяць тому.

Як пише Dilo, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Яка середня вартість

За даними АВМ, середня вартість сировини за ґатунками станом на 9 вересня (ціни вказані без ПДВ):

екстра ґатунок коштував 15,30 грн/кг (зростання на 70 копійок за місяць), а діапазон у господарствах становив 14,50–15,80 грн/кг;

вищий ґатунок коштував 15,00 грн/кг (зростання на 80 копійок), із діапазоном 14,50–15,40 грн/кг;

перший ґатунок коштував 14,50 грн/кг (зростання на 1 грн), із діапазоном 13,60–14,80 грн/кг.

Середньовиважена ціна всіх трьох ґатунків становить 15,10 грн/кг без ПДВ (на 75 копійок більше, ніж місяцем раніше).

Що впливає на ринок

Пропозиція молока на світовому ринку скорочується. За прогнозом Rabobank, у четвертому кварталі виробництво молока в ЄС впаде на 1,6% порівняно з минулим роком. У серпні 2026 року світовий індикатор ціни на молоко досяг $46,8/100 кг, тоді як в Україні на початок вересня цей показник становив $39/100 кг.

Як пояснюють фахівці ринку, подальше зростання українських цін до світового рівня можливе за умови модернізації переробки та підвищення ефективності логістики.

"Саме ситуація на світовому ринку створює передумови для подальшого зростання закупівельних цін в Україні. Однак на них впливатимуть баланс пропозиції молока та попиту з боку переробників, обсяги експорту та імпорту готової продукції, валютний курс і конкурентоспроможність української молочної продукції", — зазначили в АВМ.

Якими будуть ціни

До кінця вересня великі партії молока екстраґатунку можуть коштувати 15,50-16 грн/кг. До кінця року ціна може зрости до 17-17,50 грн/кг. Водночас прогноз залежатиме від безпекової ситуації, попиту, цін на готову молочну продукцію, експорту та імпорту і валютного курсу.

Зростання можуть стримувати слабкий внутрішній попит, збільшення імпорту молочної продукції, зокрема сирів із Польщі, а також накопичення запасів біржових товарів.

Окремим фактором є доступ до ринку ЄС. До 1 січня 2028 року Україна має виконати вимоги Євросоюзу щодо добробуту тварин. Відповідні вимоги, передбачені наказом №224, набули чинності 1 січня 2026 року. Не всі господарства повністю їх виконують, а порушення може створити ризики для експорту молочної продукції до ЄС.

Подальше зростання закупівельних цін залежатиме від балансу попиту та пропозиції, світових цін, можливостей експорту й імпорту та конкурентоспроможності української молочної продукції.

Раніше повідомлялося, що перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику створюють передумови для підвищення цін на молочну продукцію в Україні.