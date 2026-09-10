Молоко дорожает: почему растут закупочные цены и как мировой рынок давит на фермеров

Закупочные цены на молокосырье в Украине продолжают расти. По состоянию на 9 сентября средняя цена молока экстрасорта составляла 15,30 грн/кг без НДС, что на 0,70 грн больше месяца назад.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Какая средняя стоимость

По данным АВМ, средняя стоимость сырья по сорту по состоянию на 9 сентября (цены указаны без НДС):

экстра сорт стоил 15,30 грн/кг (рост на 70 копеек в месяц), а диапазон в хозяйствах составлял 14,50–15,80 грн/кг;

высший сорт стоил 15,00 грн/кг (рост на 80 копеек), с диапазоном 14,50–15,40 грн/кг;

первый сорт стоил 14,50 грн/кг (рост на 1 грн), с диапазоном 13,60–14,80 грн/кг.

Средневзвешенная цена всех трех сортов составляет 15,10 грн/кг без НДС (на 75 копеек больше, чем месяцем ранее).

Что влияет на рынок

Предложение молока на мировом рынке сокращается. По прогнозу Rabobank , в четвертом квартале производство молока в ЕС упадет на 1,6% по сравнению с прошлым годом. В августе 2026 года мировой индикатор цены на молоко достиг $46,8/100 кг, в то время как в Украине на начало сентября этот показатель составил $39/100 кг.

Как объясняют специалисты рынка, дальнейший рост украинских цен до мирового уровня возможен при модернизации переработки и повышении эффективности логистики.

"Именно ситуация на мировом рынке создает предпосылки для дальнейшего роста закупочных цен в Украине. Однако на них влияют баланс предложения молока и спроса со стороны переработчиков, объемы экспорта и импорта готовой продукции, валютный курс и конкурентоспособность украинской молочной продукции", - отметили в АВМ.

Какими будут цены

До конца сентября крупные партии молока экстрасорта могут стоить 15,50-16 грн/кг. До конца года цена может вырасти до 17-17,50 грн/кг. В то же время прогноз будет зависеть от ситуации безопасности, спроса, цен на готовую молочную продукцию, экспорта и импорта и валютного курса.

Рост может сдерживать слабый внутренний спрос, увеличение импорта молочной продукции, в частности сыров из Польши, а также накопление запасов биржевых товаров.

Отдельным фактором является доступ к рынку ЕС. До 1 января 2028 года Украина должна выполнить требования Евросоюза по благосостоянию животных. Соответствующие требования, предусмотренные приказом №224, вступили в силу с 1 января 2026 года. Не все хозяйства полностью их выполняют, а нарушение может создать риск для экспорта молочной продукции в ЕС.

Дальнейший рост закупочных цен будет зависеть от баланса спроса и предложения, мировых цен, возможностей экспорта и импорта и конкурентоспособности украинской молочной продукции.

Ранее сообщалось, что перебои в цепях поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику создают предпосылки для повышения цен на молочную продукцию в Украине.