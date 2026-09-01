Цены на молоко растут: почему производители не могут воспользоваться спросом

В конце августа цены на молоко в Украине пошли вверх, но переработчики упускают возможность заработать на сезонном спросе. Отрасль столкнулась с усложнением логистики и изменением условий работы с ритейлом, блокирующим потенциальную прибыль.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Производство переходит к крупным хозяйствам

За семь месяцев молочные заводы закупили почти 2 млн т молока — на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основной прирост был обеспечен сельскохозяйственными предприятиями. Они увеличили производство молока более чем на 5%.

В то же время, домохозяйства сократили производство на 27% — до 1,6 млн т. Это свидетельствует о дальнейшем изменении структуры отрасли: сокращение производства населением компенсируют крупные сельхозпредприятия.

Логистика добавляет рисков

На рынок также оказывают влияние российские удары по продовольственной инфраструктуре. После атак на склады и распределительные центры торговые сети пересматривают условия работы с поставщиками. Часть рисков, связанных с уничтожением товаров, они пытаются перевести на поставщиков.

Таким образом, как отмечают аналитики, главным вопросом отрасли остается не количество молока для переработки, а возможность производителей и торговых сетей увеличивать продажи в условиях военных и логистических рисков.

Напомним, в Украине по итогам первого полугодия 2026 года объем переработки молока вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Одним из ключевых факторов положительной динамики является увеличение производства молока на молочно-товарных фермах.