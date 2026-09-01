Госкомпании потратили более 2,3 млрд грн на российский софт во время войны — СЕО IT-Enterprise

С начала полномасштабного вторжения государственные компании Украины потратили через систему Prozorro более 2,3 млрд. грн. на приобретение и обслуживание российского программного обеспечения. Общая сумма таких закупок с 2017 года превысила 3,37 млрд. грн.

Об этом Delo.ua рассказал СЕО и основатель IT-Enterprise Олег Щербатенко в интервью .

"На рынке еще много государственных и коммерческих компаний, которые используют софт российской компании 1C или системы BAS, которые хоть формально и являются польскими, но созданы на архитектуре 1С и технологически с ней связаны", — отмечает Олег Щербатенко.

По данным проекта "Вражеский софт", около 75% украинских пользователей до сих пор применяют токсичное ПО, однако динамика перехода на украинские альтернативы стремительно растет.

Справка: Проект "Вражеский софт", созданный Ассоциацией IT Ukraine, направлен на запрет российского ПО и переход на украинские альтернативы. В то же время Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины постоянно обновляет перечень запрещенного ПО и коммуникационного оборудования, который расширен до 2020 позиций.

По словам Щербатенко, выбор отечественных решений обусловлен не только патриотическими настроениями, но и практическими соображениями безопасности и рисками дефицита специалистов по обслуживанию враждебного ПО.

"Мы проводим активную замену 1С/BAS, более 65 тысяч пользователей уже перешли на продукты линейки Master. Средняя динамика подключения в 2026 году - более 60 новых клиентов ежемесячно. Для сравнения, в 2024 году эта цифра составляла около 15, а в 2025 - 25", - отмечает.

Положительные сдвиги происходят и в сегменте CRM-систем, где доминировали ранее российские Bitrix24 и AmoCRM.

"Сегодня на украинском рынке уже внедряются наши CRM-решения и десятки CRM-систем, которые могут быть качественной альтернативой враждебным Bitrix24 и AmoCRM. Вся IT-отрасль активно работает над тем, чтобы предоставить клиентам украинские решения, которые обеспечивают защиту данных и поддерживают развитие собственной IT-экосистемы", - добавил IT-экосистема.

Он подчеркнул, что сейчас разработчики делают акцент на партнерскую сеть, центры обучения и готовые конфигурации продуктов для различных ниш — воинских частей, учебных заведений и медицины, аптек, ресторанов, резидентов Действия, торговли, страховых компаний и коммунальных предприятий.

Для подготовки кадров систему MASTER преподают более чем в 150 учебных заведениях. В частности, на украинское ПО полностью перешли Киевский авиационный институт, КПИ и НУБиП.

Государственное регулирование и усиление кибербезопасности

Важным стимулом для бизнеса явилось серьезное усиление позиции государства. Недавно Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины расширила перечень запрещенного к использованию ПО и сетевого оборудования – его объем увеличился с 40 до 416 позиций.

По результатам анализа решений СНБО и указов Президента, в обновленный список официально внесли не только антивирусы Dr. Web и Kaspersky Lab, а также программные продукты под торговыми марками 1С и BAS.

Следующим шагом должно стать законодательное урегулирование. В отличие от уже действующих санкций против самих продуктов новый закон должен ввести юридическую ответственность непосредственно для тех субъектов хозяйствования, которые продолжают внедрять и использовать токсичный российский софт в Украине.

Напомним, ранее Ассоциация IT Ukraine официально поддержала законопроект №13505, предусматривающий полный отказ от использования и распространения российского программного обеспечения до 2030 года.

Документ призван не только повысить уровень кибербезопасности страны в условиях войны, но и способствовать развитию национальных технологий, созданию новых рабочих мест для украинских специалистов и существенному усилению цифрового суверенитета Украины.